Rider di 23 anni investito a Milano: “Lavorano a cottimo, così aumentano i rischi”. Il video

Il fattorino è stato travolto giovedì pomeriggio in corso Lodi: è stato portato d’urgenza all’ospedale San Carlo. La Cgil: “Le piattaforme pensano solo a non scontentare i clienti, non alla sicurezza”