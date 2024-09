Paderno, vicino: "In ognuno di noi può nascondersi una cosa terribile"

Un vicino della famiglia Chiarioni si ferma in auto per condividere le proprie riflessioni sulla strage di Paderno Dugnano. "Una vera tragedia," dice ai giornalisti. "Tante volte, nella latenza di ognuno di noi purtroppo può nascondersi una cosa terribile, come in questo caso." L'uomo, che ha detto di conoscere la famiglia "da sempre," parla di un "evento straordinario e terribile." Lo paragona al "fulmine che è appena caduto," durante un temporale abbattutosi il giorno dopo la tragedia sul paese.