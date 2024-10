Oscar green 2024 di Coldiretti: la vignaiola Lucrezia Toninelli racconta il segreto del suo successo

Ha vinto l'Oscar per l'innovazione giovani di Campagna Amica con i suoi due vini 'milanesi' della Poderi San Pietro: uno è affinato trenta metri sotto la superficie del mare, l'altro in anfore in gres porcellanato