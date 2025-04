Omicidio all'Arco della Pace a Milano: ucciso domestico filippino di 61 anni

Il domestico, impiegato in un appartamento di lusso di un cittadino israeliano in via Randaccio, è stato strangolato e ucciso da un ladro che era entrato a rubare. Il proprietario, appena tornato, è riuscito a bloccarlo e a chiuderlo dentro casa, poi ha chiamato la polizia. Arrestato un gambiano di 28 anni