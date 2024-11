Maxi incendio a Milano: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

igili del fuoco al lavoro per gestire un incendio divampato in un'officina di via Lisiade Pedroni, alla periferia di Milano, che ha coinvolto uno stabile di 2 piani. Ancora in fase di accertamento l'origine del rogo. Sul posto sono intervenuti 13 automezzi.I pompieri hanno evacuato dieci persone e nessuna di loro è dovuta ricorrere alle cure in ospedale.