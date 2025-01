Max Pezzali e Mauro Repetto cantano "Nord Sud Ovest Est" sul palco del Forum: tornano gli 883

Fan in delirio per la comparsa dello storico amico, dopo mesi di battaglie sul nome del gruppo. E così Pezzali chiude davvero in bellezza la parte milanese del tour "Max Forever: questo Forum non è un albergo". Il video dall'apparizione sul palco è stato pubblicato sul profilo Instagram di Max con la didascalia "FOREVER". Più chiaro di così...