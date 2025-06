Labubu mania a Milano: tutti in coda per acquistare il peluche

Dopo il grande successo del primo punto vendita in Corso Buenos Aires, Pop Mart raddoppia la sua presenza a Milano con un nuovo pop-up store alla Rinascente in piazza Duomo. Centinaia le persone in coda da ieri, alcuni anche dalla notte di lunedì, per acquistare i peluche Labubu che stanno spopolando