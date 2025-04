La Statale per gli 80 anni dalla Liberazione: la mappa "80 luoghi per 80 anni di Libertà"

Gli 80 luoghi, uno per ogni anno dal 25 aprile 1945, sono stati suddivisi in sette categorie rappresentative

degli eventi storici e della cronaca vissuta dalla città giorno dopo giorno fino alla Liberazione nel biennio

1943-1945. Il racconto di Marco Rota, dottore di ricerca in Studi storici, con Samuele Chiodelli e Simone Girardi, studenti magistrali di Scienze storiche in Statale