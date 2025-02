La festa per il Capodanno cinese a Milano

Canti, musiche e danze tradizionali, oltre a meravigliose e impeccabili coreografie nel piazzale dell'Arco della Pace per festeggiare l'anno del serpente verde di legno. Migliaia di persone, non solo della comunità cinese di Milano, in un clima festoso e baciato dal sole