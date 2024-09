Incendio in via Cantoni, morti tre ragazzi. I vigili del fuoco al lavoro fuori dal capannone

È durato tutta la notte l'intervento dei pompieri per spegnere le fiamme. Le tre vittime si erano rifugiate in bagno per scappare dalle fiamme ma sono state uccise dalle esalazioni. Si indaga sull'ipotesi dolo (video Ansa/Salmoirago).