Incendio di via Cantoni, dalle minacce al rogo: tutto il blitz di Washi Laroo ripreso dalle telecamere

Un lungo video rilasciato dai carabinieri mostra le diverse fasi dell'agguato incendiario del 12 settembre 2024. In particolare, si vede l'arrestato minacciare la madre del titolare dello showroom, per poi tornare in via Cantoni con uno zaino dove presumibilmente aveva della benzina.