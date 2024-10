Gardaland Magic Halloween, tra Venerdì da paura e Horror experience

Nel parco dei divertimenti vicino al Lago di Garda fino al 3 novembre 2024 divertimento per giovani e famiglie, adatto ad ogni età, con aree dedicate per i più piccoli o per i ragazzi sopra i 14 anni. L'evento speciale, con ingresso a pagamento extra, è Wreckage – the horror experience