Distrugge il negozio Tiger di corso Buenos Aires a Milano: il video della devastazione

Attimi di tensione, mercoledì mattina, nel negozio Flying Tiger Copenaghen in corso Buenos Aires 81, nel centro di Milano. Un cliente, di circa 50 anni, ha dato in escandescenze e ha gettato a terra alcune porcellane e bicchieri, mandandoli in frantumi sul pavimento. Poi ha minacciato i dipendenti e ha ribaltato i cestini di plastica per la spesa, fino a quando è stato accompagnato alla porta.