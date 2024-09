Delitto di Terno d'Isola, l'assassino "avrebbe minacciato due ragazzi" col coltello prima di uccidere Sharon. L'appello: fatevi avanti

"Approfitto di voi tutti per lanciare un invito a due ragazzini nei cui confronti il presunto autore del fatto di sangue, avrebbe, come da lui dichiarato, prima di scegliere Sharon per caso come vittima, puntato il colletto contro, minacciandoli. Li invito a presentarsi in una caserma dei carabinieri per riferire se erano presenti, se si è effettivamente verificata questa minaccia". Lo ha dichiarato l’aggiunto Maria Cristina Rota (video di Stefano De Nicolo).