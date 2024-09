Parole Sante: al Cox 18 un docufilm dedicato all'arte del tatuaggio

Viaggio nell'evoluzione dell'arte del disegno sulla pelle dagli anni '70 a oggi: com'è cambiata la percezione del tatuaggio in Italia (Regia e fotografia Niki Dell’Anno Wild Rat Film; musiche FBT + k9; prodotto da Anima Tattoo Studi). Proiezione al Cox 18 sabato 14 settembre, preceduta dalla "battaglia" fra artisti old school al Tattoo Shop di via Torricelli.