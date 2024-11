Costa Volpino, il funerale di Sara Centelleghe: “Stava sbocciando come un girasole. Serve più amore per se stessi e per il prossimo” La 18enne è stata uccisa a forbiciate da un vicino di casa. Durante l'omelia il parroco si è chiesto più volte il “perché” di quanto accaduto, ma ha anche chiesto di “pregare per l’assassino e tutti i violenti”