Centri estivi negati ai bambini e ragazzi disabili. Le mamme non ci stanno: "Hanno diritti come tutti"

La denuncia di una decina di mamme bergamasche con figli con disabilità, per i quali andare al centro estivo, insieme ai coetanei, è una corsa a ostacoli. I fondi comunali e regionali bastano per poche ore al mese, il resto lo devono mettere le famiglie. E troppo spesso le mamme rinunciano al lavoro e a buona parte dello stipendio per stare a casa.