Caso Pifferi, difesa Pontenani: "Accuse infondate uscirà assolta"

L'avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, si farà interrogare dal gup di Milano Roberto Crepaldi nel procedimento in cui è imputata di favoreggiamento nei confronti della sua cliente condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi.