Abbadia Lariana, si schianta in auto con l'amica di 13 anni e scappa lasciandola in fin di vita: aveva paura dell'alcoltest

Mentre l'amica di 13 anni stava lottando contro la morte per salvarsi dall'incidente che lui aveva provocato, Massimo era in fuga per la paura. Dopo essere stato trasferiti in Pronto soccorso all'ospedale di Lecco, Massimo, il conducente di 22 anni, che abita a Lecco, è scappato per non essere sottoposto all'alcoltest, perché sapeva di aver bevuto parecchio. Il video mostra che sfrecciavano a oltre 100 chilometri all'ora.