Via alle erbacce su muri e marciapiedi

È iniziato in questi giorni il secondo intervento di diserbo dei marciapiedi e bordo strada, in entrambi i rioni della città. Si tratta di un’azione meccanica, effettuata da due squadre composte da due operai ciascuna, che andrà a eliminare erbe e cespugli cresciuti in questi mesi. Il successivo passaggio sarà fatto con prodotti chimici, come previsto dal Piano del diserbo comunale. È già stata inoltre programmata un’operazione specifica sul muro di via Costalunga. "Ci scusiamo per la tempistica con cui è partito questo secondo intervento – dice il vicesindaco Cristina Borroni –. Il ritardo è dovuto a problemi di carattere procedurale. L’obiettivo è di migliorare la qualità del servizio per una città più pulita e decorosa". Come sempre, quando si parla di strade e marciapiedi, l’attenzione delle persone è massima. "Bene!! Mi sento di dire che anche dove abito io... il parcheggio di via Alessandro Volta e Santa liberata, c’è erba altissima che quasi non si vedono le macchine parcheggiate... per non dire della spazzatura di ogni genere che scaricano sull’aiuola... già fatto notare parecchie volte... ma nulla, grazie!" scrive una donna sulla pagina Facebook del Comune.

"L’amministrazione si ricordi che esiste anche via Monte Sabotino", posta un secondo cittadino. E un terzo: "Ottima iniziativa grazie! Mi spiace segnalare che gli interventi sono iniziati alle 6 di mattina e con le finestre aperte per il caldo la sveglia non è stata piacevole. Grazie mille per l’attenzione". L’amministrazione ha comunicato anche che fino al 31 agosto l’orario del servizio di trasporto pubblico urbano subirà alcune modifiche: prima di mettersi in viaggio, è meglio verificare gli orari delle corse nel sito del Comune. Giovedì venerdì e sabato gli uffici comunali sono chiusi.

Silvia Vignati