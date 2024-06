Varese, un’estate di lavori. Piano strade da 4 milioni: 20 chilometri di asfaltatura

Quasi 20 chilometri di nuovo asfalto per un investimento di quattro milioni di euro. Sono i numeri del piano asfaltature del Comune di Varese per l’estate 2024. Gli interventi riguarderanno circa 130mila metri quadrati di strade tra principali, secondarie e percorsi pedonali. "Lavori che occuperanno tutta l’estate, il periodo migliore per fare questi interventi, anche per il minor traffico sulle strade", spiega il sindaco Davide Galimberti. L’assessore alle Risorse Cristina Buzzetti sottolinea l’aspetto economico. "Dopo un grande lavoro sul bilancio, da quest’anno, e per le prossime estati, abbiamo le risorse utili, 4 milioni di euro, per avviare quella che abbiamo chiamato la stagione delle manutenzioni. Questo sia grazie al recupero del disavanzo che siamo riusciti a completare ma anche grazie ad una politica oculata delle risorse e alla pianificazione fatta in questi anni".

A presentare l’elenco delle strade coinvolte nel piano asfaltature l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati. "Si tratta di un intervento che riguarderà sia la viabilità principale sia le strade di quartiere: in questi mesi abbiamo lavorato per redigere un progetto del piano asfaltature molto dettagliato che proseguirà anche nei prossimi anni".

Si comincia a inizio luglio: le prime strade interessate saranno quelle del centro. Nuovo asfalto in via Verdi, Copelli e Sant’Antonio; poi via Marcobi, un tratto di via Sanvito, via Solferino, via Bizzozero e via San Francesco d’Assisi. Sempre in centro verrà asfaltata anche la corsia degli autobus di via Sacco. Poi sarà la volta dei quartieri. Lorenzo Crespi