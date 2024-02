Vandalizzato il rifugio della colonia felina

Senza parole ieri mattina i volontari che si occupano della colonia felina in piazza Vannucci nel quartiere Masnago a Varese: i vandali si sono scagliati contro il riparo dove viene messo il cibo per i gatti che vivono in quell’area. "Il rifugio è stato distrutto più di una volta – ha detto una delle volontarie - ci risiamo, qualcuno ha buttato tutto all’aria". Un gesto vandalico che ha suscitato amarezza tra le persone che si occupano della colonia composta da 4 mici che non danno problemi. Spiega la volontaria:" I gatti, abbandonati anni fa, sono stati sterilizzati e dotati di microchip dalla Asst di Varese, inoltre la colonia è stata regolarmente registrata in comune". Sono curati, dunque, "che fastidio danno?" la domanda tra i volontari che lanciano un appello: "Se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto, lo dica per favore". A Gallarate invece continuano le indagini per individuare chi nei giorni scorsi ha gettato bocconi avvelenati per i cani nel parco di Villa Delfina.