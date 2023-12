Vandali in azione. Cartelli divelti e gettati nel fiume

Vandali scatenati nelle scorse notti, bersaglio dei teppisti i cartelli stradali, divelti e gettati nel Ticino a Sesto Calende e gli addobbi natalizi, colpiti con petardi, a Vergiate. Azioni inaccettabili che hanno suscitato l’indignazione dei cittadini che hanno sollecitato interventi.

Il timore è che nella notte di San Silvestro l’imbecillità di chi si "diverte" facendo danni possa causare situazioni spiacevoli e pericolose, soprattutto facendo esplodere i botti abusivi anche in prossimità delle abitazioni. A Vergiate i "soliti idioti" hanno distrutto alcuni addobbi natalizi nella centrale piazza Matteotti mentre nella frazione di Cimbro hanno manomesso i sassi nell’aiuola lasciando un messaggio volgare. L’indignazione dei cittadini ha trovato spazio sui social, anche il sindaco di Vergiate Daniele Parrino ha scritto un messaggio chiaro sul profilo fb, "Rassicuro tutti i vergiatesi che mi stanno scrivendo in merito agli atti vandalici di queste sere, informandovi che la Polizia Locale sta visualizzando le immagini delle telecamere e coloro che gli hanno compiuti saranno tutti identificati". A Solbiate Olona invece amara sorpresa per cinque residenti in via Varese: i vandali hanno distrutto gli specchietti delle auto che erano parcheggiate per strada. Nei giorni scorsi a suscitare indignazione i furti a danno dei Presepi, nel rione di Biumo a Varese è sparita la statua di Gesù Bambino, al centro dell’allestimento di fronte alla chiesa di Madonna in Prato, a Fagnano Olona invece i ladri hanno rubato l’impianto audio dalla rappresentazione della Natività realizzata dai volontari dell’associazione I Calimali, lungo il fiume Olona. R.F.