Una città, tante nazioni. Popolazione in crescita. Merito degli stranieri

La popolazione legnanese al 31 dicembre del 2023 cresce, arriva a quota 60.443 e ha un saldo positivo di 326 persone, ma l’incremento va ricercato non tanto nel saldo naturale tra nati e morti, quanto nel saldo migratorio, anche in occasione dello scorso anno ampiamente positivo: sono questi i numeri principali che emergono nel report predisposto dall’anagrafe legnanese, settore di competenza dell’assessore Monica Berna Nasca, e che raccontano dei flussi che caratterizzano la città Legnano nel continuo oscillare intorno a quota 60mila residenti. Lo scorso anno sono stati 393 i nuovi nati contro i 640 deceduti, numeri capaci di generare un saldo negativo pari a 247 unità: interessante notare che il numero dei deceduti denunciati a Legnano sia di 1.241, quindi il doppio dei residenti in città deceduti, e questo per le tante strutture di cura presenti in città.

A comporre il dato positivo del saldo migratorio (più 572) che giustifica poi la crescita della popolazione cittadina concorrono gli immigrati da altri Comuni italiani (2mila 198 contro i 1.966 emigrati in altre parti d’Italia), per una differenza positiva di 232 persone, e gli immigrati dall’estero, 484 contro i 144 emigrati, per una differenza positiva di 340 persone. Per altri motivi due sono stati gli iscritti all’Anagrafe e 186 i cancellati. Per quanto riguarda la composizione della popolazione legnanese, 31mila 275 sono le donne e 29mila 168 gli uomini. Le persone di nazionalità straniera residenti in città sono 8mila 254 (3mila 936 uomini e 4mila 318 donne), pari al 13,65% della popolazione. Le nazionalità più presenti sono: Albania (991 persone), Romania (651), Cina (568), Pakistan (534), Perù (520), Bangladesh (480), Ucraina (434), Ecuador (386), El Salvador (316) e Marocco (301). All’Anagrafe cittadina sono registrati anche gli ex residenti a Legnano (2mila 963 che quindi non rientrano nel computo della popolazione cittadina), ora iscritti all’Aire, che risiedono, per la maggior parte, nel Regno Unito (432), in Svizzera (397), Francia (303), Argentina (256), Spagna (247), Germania (198) e Stati Uniti (174).

I matrimoni registrati nel 2023 sono stati 151, di cui ben 103 con rito civile; gran parte di queste coppie erano già conviventi. Il regime della separazione dei beni è stato scelto dal 70% circa delle coppie.