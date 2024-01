Un passato al Cotonificio Cantoni. Tutti i ricordi diventano memoria

CASTELLANZA

Avete lavorato al Cotonificio Cantoni, oggi sede della Liuc? L’Università Cattaneo vuole raccogliere la vostra esperienza attraverso l’iniziativa “Noi della Cantoni“, primo atto del progetto “Heritage industria e territorio“, realizzato dalla Liuc-Università Cattaneo, con il sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto onlus e il patrocinio del Comune. Tutti gli ex dipendenti sono chiamati per condividere i propri ricordi. “Noi della Cantoni“ ha anche l’ambizione di offrire ai lavoratori anziani un "viaggio nella memoria", basato sull’esplorazione degli edifici oggi spazi universitari. Le "visite" saranno video-registrate e costituiranno la base per la realizzazione di materiali destinati alla fruizione del pubblico e per ulteriori approfondimenti. “Heritage industria e territorio“ prevede alcune iniziative che puntano a creare un ponte tra passato e futuro, valorizzando la tradizione industriale delle comunità che si affacciano sulle sponde del fiume Olona. Successivamente l’attenzione sarà estesa anche ad altri siti industriali della Valle Olona e le scuole del territorio verranno coinvolte nelle ricerche di documenti storici e nell’elaborazione di contenuti che si concretizzerà nella creazione di una app ludico-educativa. "Il progetto parte da una riflessione su come l’Università Cattaneo sappia far convivere continuità e cambiamento in un sito che da oltre un secolo e mezzo ha un ruolo rilevante nell’economia nazionale, prima come fabbrica, oggi come Università. La nostra sede, infatti, ingloba gli sforzi e i risultati delle precedenti generazioni", spiega Daniele Pozzi, coordinatore di Liuc Heritage Hub. "La presenza del Cotonificio Cantoni ha inciso nella vita e nello sviluppo della nostra comunità. L’iniziativa, mira a creare, conservare e valorizzare un patrimonio condiviso", aggiungono il sindaco Mirella Cerini e l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi. Gli ex dipendenti possono contattare l’Heritage Hub: heritage@liuc.it o chiamare lo 0331.572392. S.V.