Un nuovo defibrillatore ricorderà le due coriste uccise dal “pirata”

E’ stato inaugurato all’esterno dell’auditorium di via Boccaccio a Cerro Maggiore un nuovo defibrillatore dedicato a Daniela Cassina e Gabriella Andreasi, le due donne coriste morte in un incidente stradale a Trecate un anno e mezzo fa. Presenti alla cerimonia il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra, alcuni volontari di 60milavitedasalvare Altomilanese ODV, il marito di Daniela Cassina, l’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, e Andrea e Alessandro, figli di Gabriella Andreasi. A Cerro ci sono oltre 40 Dae per circa 15 mila residenti. Si tratta di uno dei comuni più "cardio-protetti" d’Italia. Mirco Jurinovich, presidente dell’associazione: "L’apparecchio è semplicissimo da utilizzare e la legge 116 del 2021 ne consente l’utilizzo a qualsiasi cittadino indipendentemente dalla formazione. Chiaramente è sempre consigliato partecipare a un corso perché prepara ad affrontare al meglio la situazione di emergenza, però l’utilizzo del defibrillatore è semplice perché ci sono le istruzioni vocali e l’aiuto dell’operatore del 112 che attraverso la chiamata facilita ancor di più l’utilizzo. L’importante però è farlo".