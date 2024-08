Ultimo saluto allo storico presidente

Il suo sogno era il nuovo Palaginnastica, una sede finalmente adeguata per gli atleti della Pro Patria Ginnastica, fucina di campioni: Rosario Vadalà (nella foto) non vedrà quel sogno realizzato, lo storico presidente della società è scomparso a 77 anni, nella serata di domenica. Ieri pomeriggio a Busto Arsizio nella basilica di San Giovanni Battista gremita si sono tenuti i funerali alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, di alcuni consiglieri comunali e degli atleti che hanno accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa. "Nella vita – ha detto nell’omelia don Giuseppe Colombo – ci sono persone che assomigliano a quelle fontane d’acqua fresca che si trovano in montagna quando siamo assetati. Rosario è stata una di queste persone, capace di insegnarci tante cose". La sua è stata una vita dedicata alla scuola e allo sport, all’amata Pro Patria Ginnastica, stimato da tutti per le sue qualità umane, un esempio. Nel mondo scolastico per anni è stato preside all’Istituto Comprensivo Pertini, poi agli istituti superiori Acof Olga Fiorini. " Rosario Vadalà è stato un uomo unico e straordinario – lo hanno ricordato ieri i direttori di Acof, Mauro e Cinzia Ghisellini - ha lasciato una impronta decisa alle nostre scuole superiori".

I lavori al Palaginnastica sono cominciati da alcune settimane e l’assessore allo Sport, Maurizio Artusa ne proporrà all’amministrazione comunale l’intitolazione. "Credo che l’intitolazione a lui sia un atto meritevole", ha spiegato l’esponente di giunta. Omaggio anche del sindaco Antonelli:"Un signore d’altri tempi, un uomo onesto, sensibile".R.F.