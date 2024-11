Ultimo incontro domani sera per il nuovo Pgt

Si concluderà domani sera, con l’ultimo dei cinque incontri pubblici organizzati dall’amministrazione, il percorso di confronto e ascolto dei cittadini, cominciato il 26 ottobre scorso per il nuovo Piano di governo del territorio(Pgt), con cui il Comune ha deciso di innovare e migliorare la qualità della vita e l’assetto del territorio. Dopo l’approvazione del documento di indirizzo alla revisione e adeguamento del Pgt, sono stati proposti momenti di confronto pubblico e laboratori, rivolti a cittadini e gruppi di rappresentanza dei vari settori della società civile, invitati a segnalare le tematiche e i luoghi più rilevanti del territorio e ad avanzare proposte per il suo assetto futuro. Domani sera alle 20,30 alla sala Tramogge l’ultimo incontro durane il quale saranno presentati i risultati dei laboratori che si sono svolti nelle scorse settimane.

Sarà poi discussa la bozza del documento di sintesi "Temi e Luoghi Strategici" .Questa sera, invece, è in programma alla Fondazione Bandera per l’Arte in via Andea Costa 29 alle 20,45 l’incontro promosso da Legambiente BustoVerde sul futuro dell’ex scalo merci Hupac, alla stazione Fs. Titolo della serata: "La città che vorrei - Immaginiamo insieme il futuro dello scalo". Per la vasta area, dismessa da tempo, il circolo bustese degli ambientalisti mette sul tavolo una proposta: rigenerarla creando un grande parco urbano. L’area fa parte dei luoghi di Busto Arsizio che verranno trattati nel Pgt: l’obiettivo della serata è di consegnare a Rfi e al Comune di Busto una proposta voluta e pensata dai cittadini, come il grande parco urbano che in città oggi non esiste. Ros.For.