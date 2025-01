Tutto sul vinile . La rassegna per appassionati

Domani dalle 10 alle 18 torna al museo del Tessile “Busto Arsizio in Vinile”. La rassegna è diventata negli anni un riferimento per appassionati di ogni età nel nord Italia, un elemento di attrattività per il territorio e un momento di promozione della cultura musicale. L’evento apre le porte allo show dal vivo, alla musica d’autore e all’incontro con ospiti d’eccezione. Sono 35 gli espositori con migliaia di dischi in vinile, cd, cassette e dvd, tante rarità, libri musicali, gadget, merchandise, punti di ascolto e angolo hi-fi. L’ospite speciale sarà Massimo Priviero, cantautore che unisce il folk italiano d’autore alla tradizione americana, con una carriera trentennale che vanta collaborazioni con Massimo Bubola, Little Steven e con la Pfm.

Ros.Fo.