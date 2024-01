Tutto si aggiusta al Repair Cafè

Grande viavai al terzo appuntamento del Repair Cafè Saronno. Sabato pomeriggio nella sede de Il Tassello, in via Don Monza 13a, si sono presentate 14 persone con diversi oggetti da riparare: stampante, giradischi, macchina aerosol, rasoio elettrico, macchina del caffè, sveglia da viaggio meccanica, presa multipla, giocattolo, lettore Cd, radio sveglia, asciugacapelli, lampada a led, frullatore e luci natalizie. A parte 3 oggetti irreparabili per guasti gravi e mancanza di ricambi, tutto il resto è stato riparato, con grande gioia dei loro proprietari-

S.G.