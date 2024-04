Tigrotti in visita all’Atalanta U23. Colombo: "Occhio, sono tosti"

Contro l’Atalanta Under 23 a Caravaggio la Pro Patria sa di trovare stasera (20.45) un avversario molto complicato. Non lo nasconde nella conferenza della vigilia, il tecnico Riccardo Colombo: "Ci aspetta una gara difficile, con una qualità degli avversari ancora superiore, perché a livello tecnico e fisico sono il top in categoria in una rosa importante. Il loro allenatore lavora come Gasperini, è stato un suo giocatore. Giocano forte uno contro uno a tutto campo, dato che hanno mezzi atletici importanti e sono organizzati". Ai suoi ragazzi Colombo chiede "di essere pronti, perché sarà una battaglia: ci saranno tantissimi duelli e dobbiamo avere voglia di vincerli per puntare a portare a casa i punti, perché il nostro obiettivo è di muovere la classifica. La parola d’ordine è coraggio".

La probabile formazione (3-4-2-1): Rovida; Saporetti, Minelli, Moretti; Renault C., Nicco, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli. L.D.F.