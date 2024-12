Sventata la truffa alle suore

Denunciati due uomini e una donna dalla Polizia per tentata truffa ai danni dell’Istituto scolastico "Maria Ausiliatrice". Questi i fatti: alcuni giorni fa uno straniero ha contattato l’Istituto fingendosi riconoscente per una presunta guarigione della sorella attribuita alle preghiere delle suore, ha proposto di donare alcuni gioielli in oro ricevuti in eredità. Al rifiuto delle suore, l’uomo ha proposto di fondere i gioielli per rivestire poi alcuni oggetti sacri in loro possesso. L’uomo è riuscito a convincere le religiose a consegnare un oggetto, seguito successivamente da altri tre. Insospettite dall’insistenza le suore hanno informato la Polizia, che ha organizzato un intervento mirato. Al momento del nuovo incontro, lo straniero è arrivato con un uomo e una donna, presentandoli come suoi genitori. Dopo aver restituito gli oggetti, che le suore hanno riconosciuto come non lavorati ma anzi danneggiati rispetto al loro stato originale, i tre sono stati fermati dagli agenti della Mobile e denunciati con Foglio di Via Obbligatorio che vieta loro di tornare a Varese.