Sport e impegno sociale . Riparte la corsa al tramonto tra ville storiche e giardini

La data è quella di venerdì 6 giugno, la location come di consueto è il centro di Varese: si rinnova il tradizionale appuntamento di inizio estate per i podisti amatori e competitivi. Dodicesima edizione di "Tra Ville e Giardini", che andrà in scena in orario serale. Saranno due i percorsi: uno riservato agli atleti competitivi tesserati Fidal e Runcard con partenza alle ore 20 ed uno riservato agli amatori non competitivi con partenza alle ore 20.05. Alle 19.30 invece ci sarà un minigiro per tutti i bambini. Tutte le procedure di partenza e arrivo, il villaggio atleti e le premiazioni si svolgeranno ai Giardini Estensi.

Agli atleti competitivi sarà consegnata all’arrivo una medaglia di legno rappresentante una foglia di ginko biloba, pianta presente proprio all’interno del parco e simbolo di longevità e resilienza. La lunghezza del percorso per gli atleti non competitivi sarà di circa 7,6 km con il passaggio dalle Ville Ponti, mentre per i competitivi il percorso sarà lungo circa 12,8 km con il passaggio anche da Villa Panza. La manifestazione ogni anno sostiene un progetto benefico del territorio varesino: questa volta i ricavi saranno destinati all’associazione Amico Fragile.

Nata nel 2010, si occupa di fornire assistenza e tutela dei diritti a soggetti abusati e vittime di violenza di genere, nelle relazioni intime, di bullismo e cyberbullismo. L’evento è promosso dalla società Runner Varese con il supporto di Lions Club Varese Host, Comune di Varese, Anc Varese, Anps Varese, Gruppo Alpini, Polizia locale, volontari e sponsor. Informazioni e iscrizioni sul sito runnervarese.com.