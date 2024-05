Spaccata in negozio. Razziati abiti griffati

Vestiti e accessori di marca, trafugati nella notte tra lunedì e martedì dopo aver infranto la porta a vetri dell’ingresso del negozio: è accaduto in via Goito, dove utilizzando presumibilmente dei mattoni, ignoti ladri hanno infranto la vetrina dell’outlet "La Belle Epoque" (presente anche in via Cavallotti con un altro negozio) per introdursi all’interno dei locali. Una volta avuta via libera, in pochi minuti gli ignoti ladri hanno fatto il pieno di abiti e scarpe di marca per poi darsi alla fuga e far perdere le loro tracce. "È la seconda volta che nel nostro outlet, entrano i ladri - spiega Massimo Crisafulli, proprietario dell’outlet -: è una situazione assurda, perché un imprenditore fa mille sacrifici, apre un negozio e poi se non mette grate o chiusure di chissà quale tipo, si trova poi con la vetrina infranta e due furti in pochi mesi". P.G.