Sos lanciato: edicola votiva da salvare

L’appello è a coloro che portano il nome di Carla e Carlo a Busto Arsizio, ma anche nei comuni limitrofi, c’è una missione da compiere, salvare dal degrado l’edicola votiva dedicata a San Carlo che si trova in via Matteotti, nel centro storico cittadino. L’invito arriva da un bustocco, l’architetto Carlo Valentini, "Cari Carla e Carlo uniamoci per sistemare un luogo caro ai bustocchi". L’auspicio è di raccogliere adesioni alla proposta e quindi fondi per sostenere il restauro di cui l’edicola votiva ha assolutamente bisogno. L’ultimo intervento risale al 2011, le condizioni sono di nuovo pessime, sia dell’edicola, del seicento, sia della statua del Santo, ottocentesca, e sono evidenti, dunque bisogna intervenire. L’appello è lanciato, "Cari Carla e Carlo salviamo San Carlo". R.F.