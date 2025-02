Smantellato nei boschi un bivacco dello spaccio

Smantellato un bivacco utilizzato dagli spacciatori nei boschi della frazione di Sant’Antonino a Lonate Pozzolo. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia locale che hanno individuato l’area. L’amministrazione comunale lonatese è impegnata nel sostegno alla sicurezza, tra gli interventi l’utilizzo di nuove fototrappole che presto saranno in servizio, fornendo un importante supporto alla Polizia locale.

In particolare, spiega l’assessore alla Sicurezza Gennaro Portogallo: "Verrà installata una fototrappola all’avanguardia che permette di riprendere in diretta le targhe delle persone che arrivano, in questo caso, ad acquistare le sostanze stupefacenti". Continua l’assessore: "Le informazioni vengono trasferite in linea diretta al nostro comando della polizia locale, che recupera tutti i dati fino a risalire al conducente quindi i dettagli vengono inviati in prefettura".

Per il conducente individuato ci sarà la convocazione in Prefettura e dopo gli accertamenti il ritiro della patente in base alle norme vigenti. Conclude: "Con le nuove fototrappole potremo risalire ai clienti che saranno sempre nell’occhio delle telecamere".

Ros. Fo.