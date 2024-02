Si amplia la coalizione per Garavaglia sindaco

Si amplia la coalizione che sosterrà Sergio Garavaglia - già sindaco dal 1995 al 2004 - alla corsa per la fascia tricolore. Docente di religione al Bramante di Magenta, in pensione da agosto, Garavaglia è fermamente intenzionato a tornare alla guida del Comune e ha già coalizzato attorno a sé buona parte del centrodestra ossonese. All’iniziale accordo della lista di Garavaglia - Insieme per Ossona - con Fratelli d’Italia, il candidato sindaco nelle ultime ore ha ottenuto ufficialmente anche l’appoggio di Ambiente e Solidarietà, civica rappresentata da Alessandro Selis. "Da un paio di anni con altri giovani ci incontriamo per discutere di ambiente e solidarietà, organizzando feste e momenti ricreativi. Ad Ossona non c’è partecipazione alla vita pubblica ne la possibilità di costruire qualcosa per noi giovani da parte della Giunta. Con Garavaglia è tutto diverso, ci ascolta, ci aiuta e consiglia, è molto competente. Noi siamo per il paese e ci piacerebbe realizzare qualcosa per il nostro futuro Si può rendere Ossona più vivibile e coesa, più bella e pulita" ha dichiarato Selis