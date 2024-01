Settimana della Sicurezza. Lezioni speciali agli studenti del Falcone

Una settimana intensa di incontri con gli esperti, docenti speciali in cattedra all’Istituto Falcone di Gallarate per approfondire a 360 ° il tema della sicurezza: dalle situazioni di emergenza a cui è chiamata a rispondere la Protezione civile al bullismo, dai pericoli della rete all’attenzione sugli ambienti di lavoro, dalle baby gang allo stalking sono solo alcuni degli argomenti nel programma. All’inaugurazione nei giorni scorsi della Settimana della Sicurezza, a cui hanno aderito una trentina tra enti e associazioni del territorio, che si concluderà sabato alla presenza del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello sono intervenuti il dirigente scolastico Vito Ilacqua, il sindaco Andrea Cassani e gli assessori Claudia Mazzetti (Istruzione) e Germano Dall’Igna (Sicurezza). "Ci sentiamo particolarmente coinvolti – ha detto Dall’Igna –. Sono incontri che riguardano i nostri giovani, per i quali ogni giorno lavoriamo in modo che venga garantita loro la massima sicurezza".

Dopo l’inaugurazione prima attività sul campo con gli operatori della Protezione civile, coordinata da Pietro Orlandi. Gli studenti hanno partecipato con attenzione seguendo le dimostrazioni riguardanti l’utilizzo delle attrezzature da parte dei volontari.Gli incontri suddivisi per classi sono ripresi ieri, tra i temi la sicurezza in ambiente di lavoro, il contrasto ai vandalismi, la gestione delle chiamate d’emergenza, la tutela della vita, le baby gang, oggi invece tra gli argomenti la sanificazione delle attrezzature e degli ambienti in ambito ristorativo mentre al personale docente è rivolto l’incontro dedicato allo stress da lavoro.

Domani in cattedra ci saranno i carabinieri forestali per parlare di sicurezza ambientale, mentre i carabinieri di Gallarate affronteranno il problema della violenza di genere, nel corso della giornata è in programma anche l’incontro con gli atleti paralimpici e l’associazione Sestero.Momenti di approfondimento dunque molto importanti per i ragazzi del Falcone chiamati a riflettere con numerosi e qualificati esperti sulla sicurezza analizzata nei diversi ambiti. Giovedì e venerdì tra i temi degli incontri lo spreco alimentare, sport e inclusione, i pericoli della nuova micro mobilità elettrica, il bullismo, mentre sabato 20 gennaio la Settimana si concluderà alla presenza del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello.

Rosella Formenti