Scontro frontale tra auto. Quattro feriti, tutti gravi

Grave incidente ieri mattina all’alba a Uboldo: due automobii si sono scontrate sul raccordo di collegamento tra l’autostrada A9, la statale Varesina e la Saronno-Monza. Quattro i feriti, trasportati negli ospedali della zona, le loro condizioni erano serie. Chiuso per circa due ore in ingresso e in uscita lo svincolo di Origgio. I soccorsi sono scattati intorno alle 5 quando, per cause in corso di ricostruzione, le due macchine si sono scontrate, in un impatto frontale violentissimo, tanto che uno dei due conducenti, un uomo di 32 anni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando un trauma cranico e ferite al volto e alle braccia.

Sull’altra automobile viaggiavano una donna di 48 anni e le due figlie di 12 e di 14 anni. Immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto il personale sanitario con tre ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mobilitati anche due elisoccorso, da Como e da Sondrio. I quattro feriti sono stati ricoverati in codice rosso: il trentaduenne è stato trasportato con l’elicottero al Circolo di Varese; accompagnata con l’elisoccorso, ma al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la dodicenne, che ha riportato traumi al bacino e all’addome; la donna invece è stata ricoverata a Legnano, con un trauma al torace, mentre la figlia quattordicenne, con un trauma alla gamba, è stata portato in ambulanza al San Gerardo di Monza.

L’elisoccorso è intervenuto sempre ieri, intorno alle 14, a Cittiglio, dove, in prossimità di una rotonda sulla statale 394, due automobili si sono scontrate, ferite due persone, di 52 e di 63 anni. Dopo le prime cure sul posto, i due feriti sono stati portati al pronto soccorso, uno in codice verde e l’altro in codice giallo. Sul posto sono accorsi i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Disagi invece in autostrada con code e rallentamenti dopo le 13 per un incidente che si è verificato a Castellanza in direzione di Milano. Per fortuna non si sono registrate conseguenze gravi per le persone, problemi invece alla circolazione stradale.