Tunnel del San Gottardo chiuso per una crepa nella volta: collegamenti Italia-Svizzera a rischio paralisi

Varese – Nuovi disagi per il traffico in vista sull’asse Italia-Svizzera: dalla serata di ieri, domenica 10 settembre, è infatti chiuso alla circolazione il tunnel del San Gottardo che collega il Canton Ticino e Svizzera Tedesca, 16 chilometri di vitale importanza per le comunicazioni e gli scambi tra il nostro Paese e il Nord Europa.

La decisione di chiudere al traffico la galleria è stata presa dalle autorità elvetiche dopo la scoperta di una grande crepa sulla volta del tunnel a circa 700 metri dall’imbocco Nord. La crepa misura circa 25 metri e ha fatto subito scattare le misure di sicurezza da parte dell’Ufficio federale del traffico (Ustra), che ha proceduto alla chiusura del collegamento in entrambe le direzioni di marcia “a tempo indeterminato”.

I veicoli che devono attraversare la zona vengono deviati sulla strada del San Bernardino – sulla quale sono anche in corso dei lavori – e sulla vecchia strada del Passo del San Gottardo, con grandi disagi soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti.

A complicare ulteriormente i collegamenti nell’area c’è poi la situazione della galleria ferroviaria di base del San Gottardo, nella quale la circolazione è consentita ai soli treni merci e avviene a senso unico alternato, dopo il deragliamento di un convoglio e il danneggiamento delle rotaie avvenuto ad agosto.

In base a quanto anticipato dalle autorità svizzere dopo il sopralluogo nella galleria, il danno nella chiusura non è di lieve entità e i lavori per il ripristino potrebbero andare avanti per giorni. La situazione delle gallerie svizzere ha un pesante impatto sull’economia italiana. “L'Italia rischia di essere tagliata fuori e l'Europa – dice l'europarlamentare della Lega Alessandro Panza – di perdere i collegamenti principali da e verso il Mediterraneo: dopo la frana sul Frejus, lo slittamento dei lavori al tunnel del Monte Bianco, l'incidente nella galleria ferroviaria del San Gottardo, da domenica è anche il tunnel stradale è stato chiuso al traffico. Le Alpi sono una cerniera sociale economia e politica non possiamo permettere che in un ingranaggio così delicato ci sia della sabbia che rischia di comprometterne il funzionamento: urge un piano di investimenti europeo che tenga conto di tutte le principali direttrici, ivi compresi il Sempione che è un punto di forza strategico, così come tutte le altre direttrici che collegano l'Europa al Mediterraneo.