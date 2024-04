Rogo in abitazione: alcuni residenti trovano rifugio sul tetto

Notte di paura in un edificio di via Foscolo a Parabiago, dove tra giovedì e venerdì, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato un incendio che ha costretto alcuni dei presenti a rifugiarsi sul tetto dell’abitazione prima che i Vigili del fuoco li mettessero in sicurezza. Le fiamme, poco dopo le tre del mattino, hanno inizialmente interessato un appartamento al primo piano della casa di corte, ma il fumo che si è sprigionato ha poi investito anche il piano superiore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di spegnere le fiamme e soccorrere i presenti, e i Carabinieri della locale stazione. Sia l’appartamento al piano terra, sia quello al primo piano della struttura sono stati evacuati. In tutto nei due appartamenti erano presenti dieci persone, fra cui sette bambini. Gli appartamenti sono considerati, come capita in questi casi, non agibili: i Vigili del Fuoco stanno verificando quali potrebbero essere le cause dell’incendio.P.G.