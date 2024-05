Violenta rissa a Luino fuori da un bar. Un uomo lancia un tavolino e ferisce alla testa l’avversario

Luino (Varese) – Rissa ieri, primo maggio, nel pomeriggio nella zona della stazione, all’esterno di un bar, a Luino. Sull’episodio indagano i carabinieri intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, coinvolti due gruppi di persone: prima le parole poi i toni tra due uomini si sono accesi fino all’aggressione. Ferito un trentaduenne, colpito alla fronte da un tavolino lanciato dall’altro protagonista della rissa.

Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, arrivati con l’ambulanza, sul posto anche due pattuglie dell’Arma di Luino. Il ferito è stato medicato dagli operatori, non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. I carabinieri hanno calmato gli animi quindi hanno raccolto le testimonianze utili per chiarire quanto accaduto. Al momento non risultato denunce.