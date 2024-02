Riqualificazione del centro storico: semaforo verde della Giunta

Approvato dalla Giunta (nella foto il sindaco Emanuele Antonelli) il progetto esecutivo finalizzato alla riqualificazione nel centro storico delle vie Cavallotti e Bramante, che comprende il vicolo Borromeo (di accesso al parcheggio San Michele) e la via Carlo Porta. La spesa complessiva stimata per l’intervento di carattere urbanistico è di 864mila euro. Di questi 350mila euro sono finanziati dalla Regione Lombardia, nell’ambito del Bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”.

La riqualificazione di via Cavallotti e di via Bramante ha lo scopo di migliorare la qualità degli spazi, a favore dei cittadini e delle attività commerciali che insistono nella zona. Al centro dell’intervento c’è il sistema delle tre vie Bramante-Cavallotti-Porta che al termine dei lavori, previsto entro la fine di quest’anno, sarà trasformato in zona a traffico limitato (Ztl) con accesso consentito ai soli aventi diritto, gestito con segnaletica dedicata e telecamere, come saranno indicate dalla polizia Locale.

Sarà così possibile estendere e ricucire la vasta area pedonale esistente intorno al Santuario di Santa Maria, implementandola con aree verdi e arredi.

Il progetto in via Cavallotti e in via Bramante prevede dunque la rimozione dell’asfalto su strada e marciapiedi, la sostituzione con nuova pavimentazione in pietra, aree verdi disponibili alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e nuove sedute.

Anche per via Porta si prevede una nuova pavimentazione e verde: pertanto diventerà la naturale prosecuzione di via Cavallotti in termini di attrattività e fruibilità da parte dei cittadini. L’esperimento delle pedonalizzazione di via Cavallotti, trasformata per una settimana, nel settembre 2022 in un giardino, era stato molto apprezzato, ora con il progetto, tempo qualche mese, il nuovo salotto urbano sarà realtà.