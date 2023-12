"Rinforzata una rete già capillare"

All’inaugurazione della nuova Diabetologia erano presenti anche le autorità, a partire dal sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha ricordato che proprio un anno fa, il 13 dicembre, il Comune ha stipulato un accordo che ha coinvolto anche la Diabetologia varesina e che ha costituito una rete per la lotta al diabete. In rappresentanza di Regione Lombardia quattro consiglieri del territorio. Il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino ha confermato che il percorso per la realizzazione della camera iperbarica a Cittiglio è ormai ben avviato: sarà la seconda in Lombardia dopo Niguarda. Emanuele Monti, presidente della commissione welfare, ha ringraziato lo staff della Diabetologia e la comunità che la supporta, ricordando il ruolo prezioso del volontariato. Quindi ha annunciato che la Regione ha finanziato la risonanza magnetica per l’Ospedale Del Ponte. Samuele Astuti ha rilevato come la Diabetologia sia una specialità particolarmente votata nel rapporto con il territorio, che rappresenta il punto focale del cambiamento della sanità in questi anni. "La medicina è cambiata: dobbiamo cogliere questo cambiamento così come sta facendo questo team". Giuseppe Licata ha invece ringraziato il personale che svolge con passione un lavoro difficile. L.C.