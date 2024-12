Resta incastrata un giorno nel motore di un’auto. La gatta Sand liberata da Enpa e residenti

È stata la sinergia tra cittadini e volontari Enpa a salvare una gattina rimasta incastrata per una giornata nel motore di un’auto in via Morandi. Tutto è iniziaoa alle prime ore del mattino, quando nel silenzio qualcuno ha avvertito la richiesta di aiuto della micia. Il miagolio disperato aveva allarmato i residenti, che per ore hanno cercato invano di localizzarla. Decisiva la segnalazione all’Enpa di Saronno, che ha inviato sul posto i volontari Michela e Maurizio e poi altri soccorsi. Grazie alla collaborazione tra i cittadini e onlus, la gatta è stata recuperata e portata al caldo. È stata chiamata Sand e si sta riprendendo rapidamente. L’Enpa ha sottolineato "il valore della solidarietà per la protezione degli animali in difficoltà". S.G.