Raffica di segnalazioni: invasi dai topi. Scatta la bonifica

Va detto, i topi possono risultare simpatici nei film d’animazione, nelle pubblicità di formaggi dei quali diventano assaggiatori e nelle avventure raccontate nei fumetti per i bambini, ma quando sono "veri" e si presentano fuori dalle abitazioni c’è una sola cosa da fare, intervenire con la derattizzazione. È quanto sta facendo l’amministrazione comunale di Marnate dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini giustamente allarmati per la presenza dei roditori. Valutata la situazione, è stata definita la mappa per gli interventi che riguardano alcune vie nel centro del paese e la frazione di Nizzolina, aree nelle quali sono stati installati i dispositivi per la derattizzazione, attività svolta con Econord, la società che già si occupa del servizio di nettezza urbana.

Interessate dunque le vie sulle quali si affacciano vecchie abitazioni di corte, ma anche la zona in prossimità della scuola primaria, nella frazione di Nizzolina invece l’area vicina alla chiesa parrocchiale, all’oratorio, al campo di calcio e le strade limitrofe. Dunque "guerra ai topi", senza tregua. R.F.