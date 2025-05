"Pure io anni in cattedra. Comprendo il dramma"

SESTO CALENDE (Varese)Abitava a Sesto Calende Domenica Russo, la maestra deceduta nell’incidente stradale di lunedì pomeriggio mentre rientrava dalla gita scolastica con gli alunni. Ieri nella cittadina ricorreva la festa patronale di San Bernardino da Siena, la prima occasione di vicinanza della comunità alla famiglia così tragicamente colpita. Il ricordo nella preghiera dei fedeli durante la Messa celebrata in serata dal parroco don Luciano Andriolo. L’insegnante aveva lavorato in Comune come assistente sociale, poi si era dedicata all’insegnamento, dallo scorso anno il posto di ruolo alla Pascoli di Cazzago Brabbia.Commosso il sindaco di Sesto Calende, Maria Elisabetta Giordani (nella foto). "Vivo con profondo dolore la scomparsa della nostra concittadina. Come sindaco, perché l’insegnante faceva parte della nostra comunità e ha perso la vita sul lavoro; poi con particolare coinvolgimento emotivo perché per oltre quarant’anni sono stata maestra come Domenica, so per esperienza quanto sia bello e insieme delicato quel lavoro: quindi è per me doloroso pensare al dramma che stanno vivendo gli alunni, le colleghe della scuola e i genitori". E ancora: "Domenica ha dedicato fino all’ultimo istante la vita ai suoi alunni, in quello che doveva essere un giorno di gioia". Domenica alle 16, conclusa la festa patronale, un minuto di silenzio nel ricordo della maestra alla presenza delle autorità.

R.F.