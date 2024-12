Progetto educativo 'On the road' a Varese: iscrizioni aperte fino a lunedì

C’è tempo per partecipare fino a lunedì al progetto educativo “On the road”, realizzato in collaborazione con la Prefettura di Varese. Sarà attivo a Castellanza e in altri Comuni della provincia fino al 22 dicembre.

L’iniziativa, rivolta ai giovani con più di 16 anni, offre un’esperienza formativa al fianco della polizia locale e dei soccorritori, consentendo di vivere direttamente sul campo il lavoro delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. Si tratta di una manifestazione di educazione alla sicurezza stradale e alla legalità, che coinvolge i più giovani in attività di pattuglia e soccorso, promuovendo al tempo stesso il senso civico.

A promuoverla è l’associazione socio-educativa “Ragazzi on the road“ con la partecipazione e il patrocinio di enti e realtà istituzionali. Il tutto con un approccio innovativo, per contribuire a far crescere cittadini più attenti e consapevoli dei rischi. L’équipe operativa della onlus supporterà durante tutte le fasi del progetto i giovani partecipanti.

Sono ancora aperte le candidature per 10 ragazze e ragazzi residenti in città, che avranno così l’opportunità di prendere parte al percorso. Per gli istituti superiori di secondo grado convenzionati, la partecipazione ha valore anche come percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, l’ex alternanza scuola-lavoro. Tra le mission del progetto anche contrastare e prevenire fenomeni come l’aumento dell’aggressività e violenza tra gli adolescenti.

“Ragazzi On the Road“ ha recentemente partecipato al Forum della polizia locale a Bergamo. Le testimonianze dei giovani hanno sottolineato quanto questa esperienza abbia ampliato la loro consapevolezza, non solo sulle dinamiche operative delle istituzioni, ma anche sul valore della collaborazione e del servizio alla collettività.

Il progetto è oggi una realtà consolidata, con oltre 1.400 ragazzi coinvolti, 140 Comuni e 10 province del Nord Italia partecipanti. Le candidature possono essere inviate, compilando il form sul sito www.ragazziontheroad.it. Per altre informazioni, email: segreteria@ragazziontheroad.it.