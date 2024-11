Presi i ladri della spesa. Trovata in macchina merce rubata dai super

Erano specialisti nel fare la spesa senza pagare. Due uomini e una donna, stranieri sono statati fermata dagli agenti della Polizia locale. Sull’auto della banda più di 800 articoli rubati per un valore di 8mila euro. Gli agenti hanno osservato i movimenti delle tre persone all’esterno di un supermercato: due all’interno dell’esercizio commerciale hanno riempito il carrello con vari articoli, la terza persona è rimasta fuori seduta al posto di guida in attesa dei complici. Una volta arrivati all’auto la coppia con il carrello pieno ha trovato gli agenti che li hanno fermati e controllati. I due hanno tentato di giustificarsi sostenendo di aver buttato lo scontrino ma dal controllo con il personale del supermercato è stato confermato che la merce invece era stata rubata: oltre 300 articoli vari, per un totale di 1.500 euro. Sulla macchina gli agenti, in collaborazione con i colleghi di Lavena Ponte Tresa e del Monte Orsa, hanno trovato altro materiale rubato in un altro esercizio commerciale a Lavena Ponte Tresa: altri 500 articoli per un importo complessivo di 5.500 euro. Tutto il bottino è stato restituito ai due supermercati, le tre persone, straniere e già note sono state denunciate per furto aggravato e ricettazione in concorso. R.F.