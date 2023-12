Preghiere e dolci tipici a Madonna in Prato

Come da tradizione l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, il cuore della ricorrenza è la chiesetta di Madonna in Prato, nel rione di San Michele. I volontari hanno preparato con entusiasmo l’evento, importante la collaborazione dei parrocchiani di San Michele, dei genitori dell’associazione Piccole Mani e dei commercianti, il momento atteso è nel pomeriggio con la distribuzione del dolce tipico della ricorrenza, "i cupeti", due cialde che "abbracciano" mandorle caramellate, che non possono mancare e il lancio dei palloncini dei bambini. Per la preghiera alle 15,30 nella storica chiesetta ci sarà l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, che benedirà le statuine di Gesù Bambino, presenti anche il governatore lombardo Attilio Fontana e il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Per l’intera giornata ci saranno le bancarelle degli ambulanti del Lago Maggiore e animazioni. R.F.